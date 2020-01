Bewoners woonzorgcentrum De Meander breien ‘buidels’ voor getroffen dieren Australische bosbranden: “Schattige dieren helpen” Yannick De Spiegeleir

22 januari 2020

18u20 9 Zele Niet enkel de jeugd springt in de bres voor de slachtoffers van de felle bosbranden in Australië. De leden van breiclub ‘rechts en averechts’ van het Zeelse OCMW-woonzorgcentrum De Meander breiden woensdag zakjes om de dieren met brandwonden te verzorgen.

Het woonzorgcentrum organiseert wekelijks een breiclubje waar geïnteresseerde inwoners kunnen breien voor verschillende projecten. Recent werd er gewerkt aan kerstversiering en de Roparun.

Geraakt door de aangrijpende beelden, stelden enkele inwoners voor om te breien voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië. “Voor de verzorging van dieren met brandwonden zoals koala’s, kangoeroes en wombats, zijn ze massaal op zoek naar gebreide en gehaakte pouches of zakken. In de regio zijn er enkele verzamelpunten waar de gebreide zakken kunnen worden binnengebracht. Zij zorgen ervoor dat deze in Australië bij de juiste instanties terecht komen”, vertelt Sharon D’Hollander, ergotherapeute in woonzorgcentrum De Meander.

Breiwerk wordt nuttig gebruikt

Het was bewoonster Marie-Louise Stouten (87) die vorig jaar met het idee kwam voor de oprichting van ‘Rechts en averechts’. Ook nu neemt ze het voortouw voor de hulpactie voor de Australische dieren. “Ik heb altijd graag gebreid en als je weet dat je breiwerk nuttig zal gebruikt worden, is het nog zo leuk. Bovendien is het ontspannend.”

Ook Cecile en Denise zijn enthousiaste deelnemers van de activiteit. “Ik heb altijd truien gebreid voor mijn kinderen. Ik ben blij dat ik die kennis nu kan gebruiken om die dieren te helpen. We hebben de beelden ook gezien op het nieuws. Naar verluidt zullen onze breiwerkjes ook gebruikt worden als surrogaatbuidels voor de dieren die hun ouders verloren hebben in de brand”, zegt Cecile. “Koala’s zijn echt schattige dieren. Als het van mij zou afhangen, zou het woonzorgcentrum er gerust een mogen adopteren. Maar dat is natuurlijk niet haalbaar. Gelukkig kunnen we op deze manier ook helpen.”

Directeur Els Van De Steen is opgetogen over het enthousiasme van de bewoners. “Als woonzorgcentrum proberen we de buitenwereld zoveel mogelijk binnen de muren te krijgen van het woonzorgcentrum. Door deze activiteit betrekken we onze bewoners bij de actualiteit.”