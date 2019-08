Bewoners vergeten pan met frietvet op vuur, buurtbewoner kan erger voorkomen Koen Baten

12 augustus 2019

20u01 0 Zele In de Veldekensstraat in Zele zijn bewoners aan een zware brand ontsnapt nadat ze hun pan met frietvet op het vuur hadden laten staan. Door de vergetelheid vatte de pan vuur en ontstond er een rookontwikkeling. Een van de buurtbewoners kon de pan tijdig van het vuur halen en al gedeeltelijk blussen met een poederblusser.

De brandweer was intussen ook al verwittigd. Zij kwamen ter plaatse en moesten nog even nablussen in de woning. De keuken liep schade op door de brand, en ook in het hele gebouw ontstond er rookontwikkeling. De brandweer deed nog een grondige controle met de warmtecamera en zorgde voor de nodige verluchting in de woning. De bewoners raakten gelukkig niet gewond.