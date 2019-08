Bewoners merken rook op in hun woning en verwittigen brandweer Koen Baten

18 augustus 2019

14u49 0 Zele De brandweer van Zele werd vanmiddag rond 12.30 uur opgeroepen voor een brand in de Elststraat. De bewoners van het pand merkten rookontwikkeling op in hun woning en verwittigde de hulpdiensten meteen. Zij waren binnen enkele minuten ter plaatse.

De brandweer stelde vast dat de rookontwikkeling van bij de buren kwam, maar niet afkomstig was van een brand. De brandweer deed een controle en liet de woning even verluchten. Er was geen schade en er raakte niemand gewond.