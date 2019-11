Bewoners Durmen verzetten zich tegen komst nieuwe windmolen: “Wijk moet leefbaar blijven” Yannick De Spiegeleir

22 november 2019

12u10 1 Zele In de parochiezaal van Durmen verzamelden donderdagavond een honderdtal buurtbewoners op de informatievergadering van het burgerinitiatief ‘Voor een leefbaar Durmen’. De Zeelse wijk kant zich tegen de plannen voor een nieuw windmolenproject. “Wij hebben al turbines in onze achtertuin en hebben ons ‘molentje’ al bijgedragen”, klinkt het.

Op de vergadering in de parochiezaal namen Hubert Temmerman en Cris Van Cleemput het woord namens het burgerinitiatief. “Wij willen eerst en vooral duidelijk stellen dat wij niet tegen windmolens zijn. Ze hebben hun plaats.” De woordvoerders van het actiecomité benadrukken echter wel dat de leefbaarheid van Durmen onder druk komt te staan.

“In Duitsland bedraagt de norm voor de installatie van een windmolen tien maal de maximale hoogte van het toestel. Als we dit vertalen naar de situatie van Durmen waar een windmolen komt van 180 meter hoog moet er 1.800 meter afstand worden gehouden van de woonkernen. Dit is niet het geval in de plannen van de ontwikkelaar”, schetst Van Cleemput.

Het burgerinitiatief vreest dat de wijk verstikt dreigt te raken omdat het nu al geprangd ligt tussen twee bedrijventerreinen en er nu al windmolens staan in de buurt. “Wij hebben ons ‘molentje’ al bijgedragen. Genoeg is genoeg.” Jan Opdenbergh pleitte namens sp.a Zele voor een zonnepark met zonnepanelen op de daken van de Zeelse industriezone als alternatief voor de inplanting van een nieuwe windmolen.

Nog voor de start van de informatievergadering zorgde het windmolenproject de voorbije dagen al voor de nodige commotie op sociale media en op het politieke toneel in Zele. De verzamelde oppositie nam de meerderheid woensdag onder vuur omdat die weigerde de gemeenteraadszitting te verlaten om aanwezig te kunnen zijn op de infovergadering.

Ook op de gemeenteraad zelf zorgde de kwestie voor een verhitte discussie. Raadslid Evy Beirnaert (Open Vld), zelf inwoner van Durmen, peilde naar het standpunt van het gemeentebestuur. “Wordt de buurt gesteund?” Geert Roosenboom (Open Vld) op zijn beurt verwees naar een tussenkomst van een lid van meerderheidspartij Leefbaarder Zele die met een petitie rondgaat op de wijk tegen de komst van de windmolen. Serdar Celik (sp.a) op zijn beurt haalde fel uit naar het bestuur. “In de vorige legislatuur kregen wij als meerderheid het verwijt dat we geen werk maakten van burgerparticipatie. De burgemeester had aanwezig moeten zijn op deze infovergadering.”

Burgemeester Hans Knop (CD&V) pleitte voor sereniteit in het debat en herhaalde de argumentatie dat het onmogelijk is om een openbare zitting als de gemeenteraad te verschuiven. Hij wees er ook op dat de gemeente enkel een adviserende rol heeft, de uiteindelijke beslissing ligt bij de provincie. “Er is nog geen dossier ingediend. Wij kunnen niet tegen iets zijn, wat er nog niet is. Wij willen in Zele alle kansen geven aan hernieuwbare energie, op voorwaarde dat de leefbaarheid niet gehypothekeerd wordt. Wij gaan zeker nog in gesprek met de buurt. Echte participatie werkt oplossingsgericht.”

Schepen Francis De Donder nam het woord namens Leefbaarder Zele. “Durmen gaat al jaren gebukt onder windmolens, hoogspanningskabels,… Wij zullen niks doen dat ten koste gaat van de leefbaarheid van de wijk.”

Op donderdag 28 november organiseert Eoly, de energietak van de Colruyt Group, een infovergadering in de parochiezaal van Durmen. Wordt vervolgd dus.