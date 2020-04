Bewoner woonzorgcentrum De Vliet besmet met coronavirus Yannick De Spiegeleir

03 april 2020

10u30 0 Zele In het woonzorgcentrum De Vliet in Zele verblijft sinds woensdagavond 1 april één bewoner in quarantaine nadat hij positief testte op Covid19.

De familie van de betrokken bewoner, de overige bewoners en hun families werden door de directie van het woonzorgcentrum meteen op de hoogte gebracht van de situatie. Alle preventieve maatregelen werden genomen om de verdere verspreiding van het virus in het woonzorgcentrum tegen te houden en de andere bewoners en het personeel te beschermen.

Woensdagavond 1 april werden bij één bewoner van de afdeling ‘de Parel’ van woonzorgcentrum De Vliet de eerste milde symptomen van een mogelijke Covid19-besmetting vastgesteld. De patiënt werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Na testing werd de diagnose bevestigd.

“Al onze bewoners worden blijvend met gepaste zorg omringd. De gezondheid van de besmette bewoner wordt nauwlettend opgevolgd door onze zorgverleners en arts. Alle maatregelen zijn genomen om iedere bewoner die enige vorm van symptomen vertoont, onmiddellijk preventief in quarantaine te plaatsen. Mocht dit zich voordoen, brengen we de families steeds meteen op de hoogte”, licht directeur Filip Verhoost toe.

De gemeentelijke crisiscel volgt de situatie mee op in samenspraak met de directie en de coördinerende arts van het woonzorgcentrum. Burgemeester Hans Knop (CD&V): “Ons medeleven gaat uit naar de zieke bewoner en diens familie. We beseffen dat dit ook bij de andere bewoners en hun families ongerustheid wekt, maar ik kan verzekeren dat het personeel van het woonzorgcentrum er alles aan doet om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De Zeelse woonzorgcentra beschikken over alle nodige materialen om hun bewoners op een veilige manier te blijven verzorgen en hun personeel te beschermen. Zij kunnen desgevallend beroep doen op de noodvoorraad aan beschermingsmateriaal die het gemeentebestuur kon aanleggen met steun van een aantal Zeelse bedrijven.”