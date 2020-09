Beweging.net en gemeente openen eerste Oost-Vlaamse Fietsbieb Yannick De Spiegeleir

19 september 2020

14u13 0 Zele In een leegstaand winkelpand in de Oudburgstraat in Zele opende zaterdagochtend de eerste Fietsbieb in Oost-Vlaanderen. Met dit project willen beweging.net en de Gemeente Zele kinderen tot 12 jaar stimuleren om te fietsen op een betaalbare en duurzame manier.

“Alle jonge ouders maken het mee: na een paar jaar is hun zoon of dochter zijn of haar fiets ontgroeid en moet er een nieuwe fiets gekocht worden. De oude fiets, die vaak nog in perfecte staat is, blijft vaak verweesd achter in een garage of op zolder”, vertelt Tom Van Lierde, stafmedewerker bij beweging.net. “Met de Fietsbieb willen we daar iets aan doen. Het is een deelsysteem waarbij leden een tweedehands fietsje op maat kunnen ontlenen tegen een vriendenprijs en weer kunnen terugbrengen wanneer het te klein wordt. Wie een fietsje schenkt, is zelf een jaar lang gratis lid.”

Meer kinderen op de fiets

Beweging.net vond in de Gemeente Zele een enthousiaste partner voor het project. Schepen van Fiets Pieter Herwege (CD&V). “We willen van Zele een fietsvriendelijke gemeente maken en de Fietsbieb past perfect in dat plan. We hopen door deze laagdrempelige werkwijze nog meer kinderen op de fiets te krijgen. Bovendien zet de Fietsbieb volop in op hergebruik. Ook daar kunnen we ons als gemeentebestuur volledig in vinden. We hebben dit plan ook gecommuniceerd naar lokale fietshandelaars. Ook zij kunnen de vruchten plukken als de jeugd meer de weg vindt naar de fiets.”

Fietsbieb is elke 3de zaterdag van de maand open van 10 tot 12 uur. De maandelijkse uitleenmomenten worden in goede banen geleid door vrijwilligers. Zij maken het lidmaatschap in orde en stellen de fietsjes perfect af op maat van de jonge fietsers. Voor herstelling aan de fietsen werkt beweging.net samen met een sociale partner: het OCMW-atelier in Dendermonde.

Ook in Buggenhout (vierde zaterdag van de maand) en Hamme (tweede zaterdag van de maand vanaf oktober) zal binnenkort een mobiele versie van de Fietsbieb beschikbaar zijn. Meer info over de Fietsbieb en het volledig aanbod van fietsen vind je op www.fietsbieb.be. In de toekomst volgen nog meer steden en gemeenten uit de regio Waas en Dender.