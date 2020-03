Bestuurder slechts lichtgewond nadat hij tegen geparkeerde vrachtwagen aan knalt Koen Baten

08 maart 2020

17u10 1 Zele Op de Europalaan in Zele is vanochtend rond 8.30 uur een jongeman met zijn bestelwagen tegen een geparkeerde vrachtwagen geknald. Dit gebeurde vermoedelijk nadat de man in slaap was gevallen achter het stuur.

Op het moment van het ongeval reed de bestuurder in de richting van Dendermonde. Vlak voor de rotonde week hij plots af van zijn rijbaan en reed hij met volle snelheid in op een geparkeerde vrachtwagen. Zijn bestelwagen raakte zwaar beschadigd en werd tot schroot herleid. Als bij wonder raakte de chauffeur slechts lichtgewond bij het ongeval. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek op te ruimen. De verkeershinder bleef relatief beperkt.