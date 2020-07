Bestuurder knalt aan hoge snelheid tegen boom en muurtje maar blijft ongedeerd Koen Baten

11 juli 2020

21u01 0 Zele In de Kouterbosstraat in Zele is deze nacht een spectaculair ongeval gebeurd. Een bestuurder reed er met zijn voertuig tegen een boom en kwam op zijn flank terecht. De chauffeur zelf raakte niet gewond en kon nog uit zijn voertuig stappen. De man zou verklaard hebben aan een buurtbewoner dat hij in slaap was gevallen, maar vermoedelijk reed hij ook veel te hard.

Het ongeval gebeurde rond 2.45 uur vannacht. De buurtbewoners werden gewekt door een luide knal en zagen een wagen op zijn zij tegen een boom liggen. De schade aan de BMW van de bestuurder was bijzonder groot en het voertuig is rijp voor de schroothoop.

Een boom werd volledig ontworteld door de klap en ook een muurtje moest er aan geloven. De buurtbewoners zeggen dat er al een tijdje veel te rap wordt gereden in hun straat. “Hopelijk plaatst de gemeente hier ook snelheidsremmers. Nu was het ‘s nachts maar overdag wandelen en spelen hier kinderen en is het soms levensgevaarlijk", klinkt het. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het voertuig werd getakeld.