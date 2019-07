Bestuurder (20) zonder rijbewijs slalomt tussen slagbomen in Zele: auto gegrepen door trein, nog één slachtoffer kritiek Koen Baten ttr

10 juli 2019

12u25

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 158 Zele Aan de Spoorwegstraat in Zele is een bestelwagen aangereden door een trein. De vier inzittenden van de bestelwagen geraakten gewond, één van hen verkeert in kritieke toestand. Er is geen treinverkeer mogelijk tussen Lokeren en Dendermonde. De 20-jarige bestuurder had geen rijbewijs, dat werd bevestigd door het parket.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 6.45 uur aan de overweg ter hoogte van de Lokerenbaan. De auto stond stil op de sporen op het moment van de aanrijding.

Bij de aanrijding vielen vier gewonden. Het gaat om vier personen van Poolse origine. Ze zijn werkzaam in een bedrijf op het industrieterrein in Hamme. Eén van hen verkeert in levensgevaar, er is één zwaargewonde en twee lichtgewonden. Het parket kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en ook Infrabel en de politie en brandweer zijn op het terrein.

Geen rijbewijs

Het parket laat weten dat de twintig jaar oude Poolse bestuurder geen rijbewijs had en dat hij slalomde tussen de spoorwegovergang. “De slagbomen en de lichten waren op dat moment in werking, maar het voertuig negeerde de slagbomen en werd aangereden door de trein”, zegt Annelies Verstraete. “Drie passagiers verkeerden in kritieke toestand, twee van hen zijn intussen aan de beterhand", klinkt het.

Meegenomen voor verhoor

“Na verzorging in het ziekenhuis werd de jongeman meegenomen voor verhoor door de politie. De precieze omstandigheden worden verder onderzocht”, besluit Verstraete. Verschillende getuigen zagen hoe het voertuig de slagbomen negeerde. Verder onderzoek van de camera’s moet meer duidelijkheid geven over wat er zich precies afspeelde.

Een getuige die vlakbij was, hoorde hoe de trein plots vol in de remmen moest gaan. “Ik wandelde naast de sporen toen ik plots luid getoeter hoorde van de trein. Daarna voerde hij een noodrem uit, maar de aanrijding kon niet meer vermeden worden”, klinkt het.

Geen treinverkeer

Er is geen treinverkeer mogelijk en er worden vervangbussen tussen Lokeren en Dendermonde ingelegd. In de trein zaten ongeveer 150 personen. Zij mochten pas na twee uur de trein verlaten, toen alle slachtoffers uit het voertuig gered waren. Daarna stapten ze op een vervangbus naar hun bestemming. “Door het ongeval heeft ook de treinwissel aanzienlijke schade opgelopen. Hierdoor zal er waarschijnlijk vandaag geen enkele trein meer rijden tussen Dendermonde en Lokeren", aldus burgemeester Hans Knop.