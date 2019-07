Bestuurder (20) uit Hamme aangehouden na aanrijding met trein aan overweg in Zele Koen Baten

11 juli 2019

15u54 17 Zele De 20-jarige jongeman uit Hamme werd door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden na het zware ongeval met een trein woensdagochtend in Zele. De man reed met zijn Peugeot bestelwagen en drie inzittenden over de spoorweg aan de Spoorwegstraat. Hij negeerde de slagbomen en het rode licht en slalomde tussen de sporen. Op dat moment reed een trein het station binnen en werd het voertuig een tiental meters meegesleurd.

Het parket liet weten dat de jongeman niet over een rijbewijs beschikte en de slagbomen negeerden. De drie inzittenden naast de bestuurder raakten zwaargewond. Eén van hen verkeert nog steeds in kritieke toestand. Mogelijks waren de passagiers aan het slapen op de achterbank waardoor ze het ongeval niet zagen aankomen. De jonge bestuurder was op weg naar het slachthuis waar de inzittenden aan het werk waren.

De bestuurder zelf raakte lichtgewond. “De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht”, zegt advocaat Annouk Segers. “Mijn cliënt zelf kan zich van het ongeval bijzonder weinig herinneren. Er moeten nog heel wat onderzoeken gebeuren om meer duidelijkheid te krijgen.” De advocate van de beklaagde laat weten dat er wel een rijbewijs is, maar dat er mogelijks wel een probleem mee is.