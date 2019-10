Bestuur verbreedt aanbod Zeelse dinsdagmarkt: “Na overleg met marktkramers” Yannick De Spiegeleir

15 oktober 2019

14u34 1 Zele De wekelijkse dinsdagmarkt nieuw leven inblazen was één van de doelstellingen van de nieuwe Zeelse coalitie van CD&V en Leefbaarder Zele. Heel wat overlegmomenten met de marktkramers hebben nu geleid tot een eerste maatregel om de marktdag een nieuw elan te geven: een verbreding van het aanbod.

Twintig marktkramers kregen dinsdagochtend voor de eerste keer een vaste standplaats toegewezen door marktleider Nadine Steenput. Bezoekers kunnen vanaf nu elke dinsdag naast voedingsmiddelen en textiel ook een mooie bos bloemen kopen, verschillende soorten honingproducten, exclusieve lederwaren en nog veel meer. De komst van twee foodmobiels zal eveneens voor een betere beleving en opwaardering zorgen.

Steve’s Foodmobiel is één van de twee nieuwkomers op dat vlak. “Ik sta al dagelijks op de Bruynkaai in Dendermonde, maar was al langer op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Omdat Zele een aantrekkelijke marktdag heeft met veel bezoekers heb ik me hier kandidaat gesteld", zegt Steven Maes, uitbater van Steve’s Foodmobiel.

Ook schepen van markten Jos Withofs (CD&V) is tevreden met de verbreding van het aanbod: “Met de toewijzing van de vaste standplaatsen krijgen marktbezoekers een vast aanbod van producten en kunnen zij steeds terugkeren naar hun favoriete handelaar. Dat verhoogt het gebruiksgemak.”

Deze maatregel is niet het enige resultaat van het structurele overleg tussen gemeente en marktkramers. “Ook onze eindejaarsactie, die in december zal doorgaan, is een resultaat van dit overleg”, verduidelijkt Withofs. “Gedurende heel de maand krijg je bij elke aankoop op de markt een stempel. Na drie stempels beschik je als bezoeker al over een volle kaart waardoor je kans maakt op een mooie prijs.”

Ook oppositiepartij Open VLD formuleerde eerder al de vraag om de markt te herschikken bij monde van raadslid Marc Verberckmoes. “We stellen vast dat er regelmatig veel lege plaatsen zijn, een beknoptere, meer gecomprimeerde of samengevoegde markt zou de gezelligheid en attractiviteit sterk bevorderen”, klonk het dit voorjaar. Schepen Withofs gaf toen al te kennen dat het overleg met marktkramers was opgestart.

Het Zeelse Marktplein zal zelf overigens de komende jaren een metamorfose ondergaan. Meer dan enkel een ruimte om te parkeren, wil het gemeentebestuur er ook een verblijfsruimte van maken waar het aangenaam is voor mensen om te kuieren. Die oefening past in het nieuwe circulatieplan dat er moet komen voor het centrum van de gemeente.