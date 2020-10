Beklaagde scheurt met 101 kilometer per uur door woonwijk in Zele en krijgt fikse geldboete Koen Baten

06 oktober 2020

18u32 1 Zele Zelenaar A.H. stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde na een fikse snelheidsovertreding in Zele. In de Eikenlaan reed hij maar liefst 101 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur. De man zelf beweerde dat hij niet reed, maar kon de naam van de chauffeur niet meer achterhalen.

De feiten deden zich voor midden in een wijk in Zele. Volgens A.H. gebeurde dat met een bedrijfswagen die op zijn naam stond, maar was hij zelf niet de chauffeur op het moment van de feiten. “Ik weet alleen niet meer wie er toen mee reed", klonk het.

Volgens politierechter D’Hondt klopte dit echter niet met zijn eerste verklaring die hij deed vlak na de feiten. “Hij bekende toen dat hij achter het stuur zat en dat hij de enige verantwoordelijk was”, klinkt het. “Dit is dus geen excuus om te zeggen dat er iemand anders reed, en al zeker niet aan deze hoge snelheden.”

De beklaagde probeerde in een ultieme poging nog aan te tonen dat hij niet reed door in de rechtbank te verklaren dat hij de papieren niet begreep en gewoon getekend heeft, maar de rechtbank ging daar niet meer op in. De man kreeg een geldboete van 3.200 euro opgelegd en vier maanden rijverbod. Hij zal ook al zijn examens opnieuw moeten afleggen.