Beklaagde geeft plankgas tot 190 kilometer per uur met Ferrari Superfast 812 uit angst voor anonieme politiewagen die achter hem reed Koen Baten

12 juli 2019

13u26 0 Zele Mustafa K. moest zich vanochtend voor de rechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding op de N47 in Zele. De man reed op 9 november 2018 omstreeks 23.30 uur met zijn gele Ferrari Superfast 812, met een prijskaartje van minstens 300.000 euro, naar zijn woonplaats in Lokeren. Hierbij haalde hij een snelheid van 190 kilometer per uur.

Op de Lokerenbaan in Zele merkte de man op dat er een voertuig met drie inzittenden achter hem aan reed. Toen hij aan de lichten met de Europalaan aan kwam en deze op groen sprongen gaf hij plankgas met zijn Ferrari en voerde hij zijn snelheid op tot 190 kilometer per uur waar slechts 90 kilometer per uur is toegelaten. “Ik had schrik dat het voertuig achter mij kwade bedoelingen had, daarmee dat ik in paniek even gas gaf om te ontsnappen. Ik heb al genoeg kwaad gezien", verklaarde K in de rechtbank. De maximumsnelheid van dit voertuig is 360 kilometer per uur.

Het voertuig achter hem bleek echter een anonieme politiewagen te zijn van de politiezone Berlare/Zele. Zij konden hem even later, vlak voor de oprit van de E17, een kilometer verderop, aan de kant zetten en hem confronteren met deze feiten. De advocaat van de beklaagde stelde zich echter heel wat vragen over hoe de snelheid gemeten werd. Politierechter Peter D'hondt besloot daarom om de verbalisanten op te roepen om meer duidelijkheid te krijgen over de feiten. De zaak zal verder gezet worden op 23 augustus.