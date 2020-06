Beklaagde die meer dan 200 kilometer per uur rijdt op E17 moet zich laten controleren door dokter Koen Baten

30 juni 2020

15u36 0 Zele Alan S. uit Zele stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank voor een zware snelheidsovertreding op de E17. De jongeman reed met zijn BMW M3 met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur over de autosnelweg. “Hij ging zelf zo snel dat de verkeerspolitie zijn nummerplaat amper kon lezen”, aldus politierechter Peter D’Hondt.

Wat de man bezielde om zo snel te rijden, is nog altijd niet duidelijk. S. was bijzonder stil in de rechtbank toen hij zich moest verantwoorden waarom hij aan deze moordende snelheid reed. “Daarnaast knipperde hij ook verschillende keren met zijn lichten naar voorgangers en bleef hij op de linker rijstrook rijden aan zijn duizelingwekkende snelheid”, aldus het Openbaar Ministerie.

Het OM wou dan ook een strenge straf en vroeg om een fikse geldboete van 3.200 euro, een stevig rijverbod en het opnieuw afleggen alle examens. Maar de politierechter wil eerst nagaan of de man nog wel geschikt is om te rijden. “Met dit soort hoge snelheden is het aangeraden om te zien of je ooit nog wel op de baan mag”, aldus D’Hondt. De zaak zal daarom verder gezet worden op 24 november.