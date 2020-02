Bekende Zelenaars nemen het tegen elkaar op in ‘dirigentenbattle’ Harmonie Sinte-Cecilia: “Aartsmoeilijke opgave” Yannick De Spiegeleir

24 februari 2020

15u17 0 Zele Wat als je zonder ervaring voor de leeuwen wordt geworpen als dirigent van een ervaren orkest? Dat is exact de uitdaging die bekende Zelenaars Hans Knop, Bram De Mets, Charlotte De Roover en Philip Oszlanszky te wachten staat. Op zaterdag 29 februari nemen ze het tegen elkaar op in de dirigentenbattle van Harmonie Sinte-Cecilia.

Elk op hun eigen manier zijn de deelnemers van de battle het gewoon om met de nodige druk om te gaan. Hans Knop staat als burgemeester ten dienste van meer dan 21.000 Zelenaars, Bram De Mets schopte het tot de finale van The Voice, Charlotte De Roover vervult een belangrijke functie bij het familiebouwbedrijf Dero Construct én Philip Oszlansky roert dagelijks in de potten van Brasserie Jolie.

(lees verder onder de foto)

De afgelopen weken werden ze door hun coaches bij Sinte-Cecilia klaargestoomd voor hun vuurdoop aanstaande zaterdag in De Wiek. “Als dirigent moet je de muzikanten die je leidt altijd net een stapje voor zijn om de juiste maat te kunnen aangeven. Een aartsmoeilijke opdracht”, weet De Roover, die wel al podiumervaring opdeed bij Theater Rhetorika. Ook de Zeelse burgervader ziet sterretjes tijdens de repetities in de parochiezaal van Durmen. “De muzikanten die we hier leiden hebben tonnen ervaring, ga daar maar eens voor staan als beginner (lacht). Elke avond als ik thuiskom, probeer ik het stuk in te oefenen.”

Oszlansky ziet parallellen met zijn taak als chef, maar zeker ook verschillen. “In mijn keuken moet ik mijn team ook instructies geven en rekening houden met de juiste timing, maar daar moet ik hooguit 10 man aansturen. Hier moet je een grote groep muzikanten aansturen.”

Bedrijfsleiders

Bart Picqueur van Harmonie Sinte-Cecilia is opgetogen dat de bekende Zelenaars zich willen engageren voor het schrikkelconcert. Samen met Dimitri Bracke runt hij in Gent een dirigentenopleiding en kent hij de valkuilen van het vak. “Een cursus dirigeren zou niet misstaan in opleidingen voor bedrijfsleiders. Het is niet enkel wat je doet, maar ook hoe je het doet. Naast kennis en kunde is de juiste lichaamstaal cruciaal.”

Het schrikkelconcert van Harmonie Sinte-Cecilia vindt plaats op zaterdag 29 februari van 20 tot 22 uur. Tickets kosten 20 euro en 15 euro voor wie jonger is dan 18 jaar. De opbrengst wordt geschonken aan Roparun. Tickets zijn verkrijgbaar via www.dewiek.be.