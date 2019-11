Basketbalclub Zele krijgt al twee weken op rij dieven over de vloer: in korte tijd 500 euro gestolen Koen Baten

03 november 2019

15u21 0 Zele Dieven hebben het al twee weekends op rij gemunt op de Sporthal VHVD in Zele. De kassa van basketbalclub Zele werd al tweemaal leeggehaald. Dit weekend werd ook de deur ingetrapt. “De buit bedraagt in totaal zeker 500 euro", zegt voorzitter Peter Gyselinck.

Het was een grote ontnuchtering zondagochtend toen Peter Gyselinck telefoon kreeg: dieven hadden het alweer gemunt op de sporthal op de Lange Akker. Voor het tweede weekend op rij gingen de daders aan de haal met het geld uit de kassa. “Dat geld gebruiken we om de scheidsrechters te betalen bij onze basketmachten", zegt Peter.

Wie er achter de inbraken zit is op dit moment nog niet duidelijk. Zaterdagavond merkte een buurtbewoonster wel veel beweging op de parking van de sporthal, maar het is niet zeker of zij er iets mee te maken hebben. “Er was heel wat verkeer dat op- en af reed aan de sporthal", zegt Peter. “De politie kwam tot twee maal toe kijken, maar toen werd er nog niets opgemerkt.”

Schade opgemerkt

Vanochtend werd er dan wel de schade opgemerkt aan de sporthal. Camerabewaking is er niet, iets waar de voorzitter wel voor ijvert. Hoe de daders vorig weekend zijn binnen geraakt, is niet duidelijk. Om de sporthal binnen te komen, moet er een code ingegeven worden. “Maar iedereen die de zaal wil huren krijgt deze code, dus bijna heel Zele kent deze intussen. Een opzichter die alles in de gaten houdt, zou ook geen overbodige luxe zijn en kan de inbraken misschien stoppen", zegt Gyselinck. “Indien er getuigen zijn mogen zij altijd iets laten weten aan de politie”, besluit Gyselinck.

Volgende week hebben ze een afspraak bij de gemeente en zullen de inbraken voorgelegd worden om een oplossing te vinden. Schepen van sport Francis De Donder (leefbaarder Zele) heeft alvast enkele eenvoudige oplossingen in petto. “Het zijn tijdelijke oplossingen tot de nieuwe sporthal er staat, maar ze kunnen wel helpen om dit te voorkomen", zegt Francis. “Vooreerst zullen we de code om binnen te komen elke maand laten aanpassen. Ze moeten dan eerst bellen naar de sportdienst om de code te krijgen. Op deze manier kunnen we veel korter op de bal spelen", klinkt het. “Ten tweede zullen we ook nog een camera plaatsen tot april volgend jaar wanneer de nieuwe sporthal klaar moet zijn”, vult de schepen aan. “Deze twee kleine ingrepen kunnen helpen om diefstal en inbraak tegen te gaan", klinkt het.