Basisschool Pius X bouwt Muzo- en STEMklas Yannick De Spiegeleir

08 december 2019

18u54 0 Zele Met de financiële hulp van de CERA Foundation bouwen de leerlingen van Pius X basis in Zele dit jaar een MUZO- en STEMKLAS uit om hun creatieve vaardigheden aan te scherpen. “De kracht en de noodzaak van het ontwikkelen van creativiteit wordt nog vaak onderschat of op de achtergrond geplaatst in het onderwijs”, zegt leerkracht Tim Matthys.

Een MUZO- en STEMklas ontwikkelen gaat natuurlijk gepaard met investeringen. “De middelen van een school zijn nu eenmaal beperkt, dus gingen we op zoek naar wat hulp. En die vonden we bij CERA Foundation. CERA geeft vorm aan haar engagement ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’ door zich op een coöperatieve manier in te zetten voor een betere wereld”, klinkt het.

CERA steunt de klas met 2.500 euro. “Dit heeft ons een stevige boost gegeven. We kochten degelijke werktafels, elektrisch gereedschap, handgereedschap, trolleys, een fietskar en geluidsabsorberende panelen”, besluit Matthys.