Basisschool De Kouter renoveert sanitaire voorzieningen Yannick De Spiegeleir

10 februari 2020

15u29 0 Zele Basisschool De Kouter in Zele ontvangt een subsidie van 102.025 euro van de Vlaamse regering voor de renovatie van haar sanitaire voorzieningen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert meer dan 1.3 miljoen euro in negen scholenbouwprojecten in de Oost-Vlaanderen. “Vlaanderen investeert deze regeerperiode een half miljard euro extra in schoolinfrastructuur, wat een totale investering van drie miljard euro betekent”, zegt Weyts. “Die investeringsgolf zal ook in Oost-Vlaanderen voelbaar zijn.”

Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Dat brengt het totale investeringsbudget voor scholenbouw op drie miljard euro. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn.