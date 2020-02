Bart (43) en Angelique (39) wagen sprong als zorgkoppel VillaVip: “Hebben warm hart voor mensen met beperking” Yannick De Spiegeleir

17 februari 2020

12u26 0 Zele VillaVip heeft een koppel gevonden dat vanaf deze zomer gaat samenwonen met mensen met een beperking in de nieuwbouw op de hoek van de Driesstraat en Koevliet. Samen met hun twee dochters Naomi (15) en Marit (13) nemen Bart Pletinck en Angelique De Schepper hun intrek in de woning. “De kleinschaligheid van dit project sprak ons aan.”

VillaVip is niet aan zijn proefstuk toe met de bouw van een zorgwoning in Zele. Verspreid over West- en Oost-Vlaanderen zijn er al vijf woningen waar telkens tien volwassenen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel. Bart en Angelique gingen niet over één nacht ijs om deze ingrijpende beslissing te maken.

“We hebben allebei heel wat ervaring in de sector en dragen mensen met een beperking een warm hart toe. Zelf werk ik al 21 jaar voor Emiliani (centrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Lokeren, red.). Ik begeleid ‘De Teerling’: een project waar we samen met onze mensen groenten kweken en onderhouden”, vertelt Bart. Ook Angelique werkte eerste 16 jaar als opvoedster voor Emiliani. “Vijf jaar geleden maakte ik de overstap naar Het Veer, een therapeutisch kinderdagverblijf, in Sint-Niklaas.” Bart geeft zijn job bij Emiliani op om zich voltijds te storten op zijn taken in de nieuwe woning van VillaVip. Angelique blijft aan de slag bij Het Veer, maar zal Bart bijstaan in de zorg voor de bewoners.

“We verhuizen midden juli om tegen eind augustus de eerste bewoners te ontvangen. We zullen ons huis dan ook te huur zetten vanaf deze zomer”, vertelt het zorgkoppel. “We willen graag onze passie delen voor het vak en zullen samenleven als een groot gezin. Het is zo dat wij een eigen ruimte hebben die voor ons privé is, als de kinderen moeten studeren kunnen ze naar de privé woning. Daarnaast kunnen we rekenen op de steun van de mensen van het Solidariteit voor het Gezin die mee aan de slag gaan in de zorgwoning.”

Professionele voetsporen

“Ook met onze dochters hebben we deze beslissing grondig doorgesproken. Door onze jobs weten ze hoe het er aan toe gaat. Onze oudste dochter Naomi denkt er zelfs over na om in onze professionele voetsporen te treden. In ons gezin staan respect, vertrouwen en zorgzaamheid centraal, voor onze bewoners in VillaVip zal dit niet anders zijn. Iedere bewoner willen wij de kans bieden om waardevol te zijn voor hun omgeving. We willen een gezellige thuis creëren waar ieder zichzelf kan zijn en zich goed mag voelen. Ons huis wordt hun thuis.

Om alles vlot te laten verlopen in VillaVip zoeken Bart en Angelique nog enthousiaste medewerkers.

De zoektocht naar kandidaat-bewoners loopt ook nog. “Ons infomoment voor kandidaat bewoners staat gepland op vrijdag 27 maart om 19 uur in CTOZ De Bron in Koevliet 3”, klinkt het. Enkel bewoners die niet zelfstandig kunnen wonen, komen in aanmerking. Kandidaten en hun familie kunnen contact opnemen via info@villavip.be.