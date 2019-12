Babbelonië verhuist naar bibliotheek Yannick De Spiegeleir

29 december 2019

11u50 0 Zele Babbelonië, het oefenmoment voor anderstalige Zelenaars om hun Nederlands te onderhouden en verbeteren door te praten met Nederlandstalige inwoners, zal vanaf 2020 in de bibliotheek plaatsvinden.

Vanaf januari gaat Babbelonië elke donderdagnamiddag door van 13.15 uur tot 15.15 uur in het bovenzaaltje van de bibliotheek. Met uitzondering van de schoolvakanties. Deelnemen blijft gratis en inschrijven is niet noodzakelijk. Kom gewoon langs, er staat altijd een kopje koffie of thee voor je klaar.

De gemeente is nog op zoek naar zowel Nederlandstaligen als anderstaligen om de groep te versterken. Voor meer info kan je terecht bij Christel Immegeers via 052 45 99 70, diversiteit@zele.be of bibliotheek@zele.be.