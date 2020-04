AZ Sint-Blasius heropent campus Zele Yannick De Spiegeleir

24 april 2020

16u31 6 Zele Sinds 17 maart is campus Zele van AZ Sint‐Blasius gesloten voor alle raadplegingen, behandelingen en onderzoeken. Enkel de dialyse‐afdeling is open gebleven. De positieve evolutie van de laatste weken maakt het nu mogelijk dat campus Zele vanaf maandag 27 april, weliswaar met beperkte activiteit, zal heropenen.

“Dit doen we om het geheel van de dringende en noodzakelijke afspraken zoveel mogelijk te spreiden over de twee campussen en de veiligheid voor patiënten en bezoekers te verzekeren,” verklaart algemeen directeur Karen Pieters.

Burgemeester Hans Knop: “Dat AZ Sint‐Blasius de dienstverlening in Zele terug opstart, is bijzonder goed nieuws. Mensen die dringende medische zorg nodig hebben, kunnen daardoor weer snel en dichtbij huis geholpen worden. Dat spaart een onnodige verplaatsing uit en ontlast de centrale werking van het ziekenhuis. Het is ook een belangrijk signaal: het ziekenhuis geeft hiermee aan dat het haar zorgaanbod in Zele als een belangrijk onderdeel van haar werking blijft zien.”

Concrete afspraken

Wat betekent dit concreet? Enkel dringende en noodzakelijke raadplegingen en onderzoeken kunnen plaatsvinden. Het is de huisarts of specialist die bepaalt welke afspraak dringend is. Bij twijfel over een eerder geplande afspraak kunnen mensen bellen naar het centraal afsprakenbureau op 052/252505.

Dringende en noodzakelijke medische beeldvorming is opnieuw mogelijk in Zele, echter enkel na verwijzing door een (huis)arts, die de afspraak maakt voor de patiënt.

Ook in de pijnkliniek zijn dringende pijnbehandelingen opnieuw mogelijk in Zele, na verwijzing door een (huis)arts, die de afspraak maakt voor de patiënt.

Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de activiteiten veilig te laten verlopen. Elke patiënt krijgt bij aankomst in het ziekenhuis een mondmasker en wordt gevraagd om ter plekke de handen te ontsmetten. De afspraken worden gespreid in de tijd, zodat patiënten verspreid kunnen plaatsnemen in de wachtzalen zitten. Er is signalisatie om de social distancing te waarborgen. Begeleidende familieleden worden niet toegelaten.

Voor mensen die ziek worden en corona vermoeden, gelden nog steeds de volgende richtlijnen: Meld je telefonisch aan bij uw huisarts (in het weekend bij de huisartsenwachtpost via 052/730100). De huisarts zal je indien nodig doorverwijzen naar het tijdelijke triagecentrum Covid‐19 in Dendermonde. Wanneer iemand ziek is of een mogelijke besmetting vermoedt, moet hij/zij zijn afspraak annuleren, via het nummer 052/252505.