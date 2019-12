Avil Geerincklaan afgesloten door waterlek Yannick De Spiegeleir

11 december 2019

19u21 9 Zele Het gemeentebestuur besliste woensdagnamiddag om de Avil Geerincklaan af te sluiten omwille van een waterlek vanaf de Poststraat tot aan de Elststraat door het risico op onderspoeling.

De Watergroep startte vandaag met het herstellen van het lek. “Als gemeente hebben we geen zicht op de duur van de werken, maar we wilden u toch in kennis stellen van deze maatregelen. Van zodra het wegdek definitief wordt hersteld, zal het verkeer in de Avil Geerincklaan opnieuw toegelaten worden”, klinkt het in een bewonersbrief die het gemeentebestuur in de wijk bedeelde. “Wij betreuren dat De Watergroep hierover niet communiceert naar onze bewoners toe.”

Bewoners die met vragen zitten kunnen contact opnemen via verkeer@zele.be.