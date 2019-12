Auto komt op zijn dak terecht na lichte aanrijding Koen Baten

25 december 2019

09u21 18 Zele Een oudere man uit Zele beleefde op kerstavond geen leuke ervaring. De man reed in de Roskotstraat in Zele toen hij plots een lichte aanrijding had met een geparkeerd voertuig. Hierdoor kantelde hij en kwam op zijn dak terecht.

Het ongeval gebeurde even na 19 uur dinsdagavond. De oudere man reed met zijn Dacia aan lage snelheid de straat in toen hij botste tegen het geparkeerde voertuig. Hij kwam op zijn dak terecht en kwam even verderop tegen een verlichtingspaal en een woning tot stilstand. De brandweer van Zele werd van de feesttafel gehaald om de man te bevrijden uit zijn voertuig, maar uiteindelijk kon hij op eigen houtje nog uit de wagen stappen. De woning liep geen schade op.

Bij het ongeval liepen ook drie andere wagens lichte schade op. De bestuurder zelf bleef ongedeerd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De Roskotstraat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.