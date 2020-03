Appartement onbewoonbaar na brand in keuken, bewoner overgebracht naar ziekenhuis Koen Baten

22 maart 2020

10u42 4 Zele Bij een brand op de Lokerenbaan in Zele is een bewoner afgelopen nacht overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij heel wat rook had ingeademd. In de keuken van zijn appartement op het gelijkvloers was een brand ontstaan en deze zorgde voor heel wat rookontwikkeling.

De brand werd opgemerkt omstreeks 3..45 uur maar was waarschijnlijk al een tijdje aan de gang. Het brandweerkorps van Zele had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het appartement volledig onbewoonbaar is. “Het vuur is ontstaan in de keuken en zorgde voor heel wat rookontwikkeling", zegt officier Thijs Dauwe. “Ook de appartementen in de rest van het gebouw hadden last door de rook, waardoor iedereen een tijdlang niet meer naar binnen kon.”

De bewoner zelf merkte niet direct iets van de brand in zijn appartement. De hond was wel al een uur lang aan het blaffen, vermoedelijk om de eigenaar te waarschuwen. Hij ademde heel wat rook in en werd overgebracht naar het ziekenhuis maar is niet in levensgevaar.

De hond werd door de brandweer in veiligheid gebracht. Na een grondige controle konden de bewoners van de andere appartementen opnieuw naar binnen.