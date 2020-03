Apotheek wapent zich tegen coronavirus: “Plexiglas en strepen om afstand te houden” Yannick De Spiegeleir

14 maart 2020

20u39 41 Zele Voorkomen is altijd beter dan genezen. De Zeelse apotheek Lozie neemt haar voorzorgen tegen het coronavirus.

Sinds zaterdagochtend staan er strepen op de vloer. “Zo geven we onze bezoekers aan dat ze een veilige afstand moeten bewaren zodat het virus geen kans krijgt om zich verder te verspreiden”, verduidelijkt apothekeres Karlijn Lozie. Later op de dag werd er ook nog plexiglas geïnstalleerd aan de toonbank. “We roepen mensen die symptomen vertonen van het coronavirus op om niet naar de apotheek te komen en medicatie door vrienden of kennissen te laten ophalen, maar dit is een extra voorzorgsmaatregel”, aldus de apothekeres.

