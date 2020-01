Aperitief De Wiek ontvangt weerman en bierproeversclub Yannick De Spiegeleir

13 januari 2020

16u52 0 Zele In Cultuurcentrum De Wiek staat op zondag 2 februari om 10.30 uur een nieuwe editie gepland van Aperitief De Wiek.

In een ongedwongen huiskamersfeer geniet je van een boeiend ‘anderhalfuurtje' met volgende gasten: Patrik Haentjens: de weerman van Zele – hoe slaagt hij erin om zo vaak zo juist te zijn? - De Schuimkragen – bierproeversclub waar ze niet alleen bier drinken, maar er ook met kennis over praten… - Veroniek De Leenheer: ‘Ruimtevaarder’: een prachtig lied, én sinds kort ook een boek met prachtige prenten – van Veroniek! - Dietrich Van Akeleyen: Zeels componist-dirigent-pianist van wereldfaam. Hij geeft een privé concert! Barman Robbe prepareert voor iedereen een lekkere winteraperitief en Frank Van Mossevelde is vaste gastheer.

Tickets via www.dewiek.be.