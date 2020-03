Ambulancedienst Zele dringend op zoek naar mondmaskers voor werking verder te kunnen zetten Koen Baten

24 maart 2020

20u00 0 Zele De ambulancedienst in Zele is dringend op zoek naar FFP2 en FFP3 maskers. De dienst met 108 vrijwilligers en verdeeld over drie gebieden heeft dringend nood aan mondmaskers. “We hebben deze maskers zeker nodig om de werking verder te kunnen zetten", zegt ambulancier Ivan Vermeir.

Het coronavirus zorgt voor een tekort aan mondmaskers bij de ambulancedienst van Zele. Samen met de gemeente van Zele lanceren ze nu een oproep naar de maskers zodat hun werking niet in het gedrang komt. “Kort na onze oproep kregen we meteen al 60 maskers aangeboden", zegt Ivan. “We hebben er echter nog heel wat meer nodig omdat we ongeveer 10 maskers per dag gebruiken", klinkt het. Bij gewone ingrepen kunnen ze gebruik maken van chirurgische maskers, maar voor het COVID-19 virus hebben ze de andere maskers broodnodig. Daarom lanceren ze een oproep voor de maskers bij hen binnen te brengen. “Verschillende bedrijven hebben intussen al gereageerd op onze oproep. Het gaat dan om bedrijven uit Zele, maar ook Moerzeke die ons willen helpen", klinkt het. De gemeente Zele heeft de dienst ook al voorzien van 50 overalls voor de veiligheid.

De bescherming is broodnodig. “We willen als ambulanciers zo veilig mogelijk werken zonder onze gezondheid op het spel te zetten”, aldus Ivan. “We zijn sowieso heel dankbaar voor alles dat we krijgen. De federale regering laat ons een beetje in de steek met middelen, dus moeten wij het op deze manier doen", klinkt het.

De ambulancedienst kan hier ook rekenen op de steun van de gemeente Zele. Wie maskers heeft mag dit aan de gemeente laten weten via het nummer 052 45 70 00 of via coronavirus@zele.be