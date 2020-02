Aanhoudende wind ontwortelt boom in Park Peeters Yannick De Spiegeleir

11 februari 2020

17u10 18 Zele De nasleep van storm Ciara liet zich dinsdag nog voelen in Zele. In Park Peeters ging dinsdagnamiddag een grote boom tegen de vlakte. Een vrouw kon het vallende gevaarte op het nippertje ontwijken. “We hebben het park opnieuw afgesloten om de boom te ruimen en te onderzoeken of er nog andere risicovolle bomen zijn”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

De voorbije dagen was Park Peeters tijdens de doortocht van Ciara afgesloten, maar net als heel wat andere parken in de regio werd het toegangsverbod dinsdag opgeheven. Gemeenteraadslid Geert Roosenboom (Open Vld) was snel op de hoogte van de gevelde boom. Hij wil geen steen werpen naar de gemeente. “Ik heb de burgemeester meteen op de hoogte gebracht van het incident. Natuurelementen blijven onvoorspelbaar. Daarom moet iedereen zijn gezond verstand gebruiken en best niet in parken wandelen bij hevige wind. Al lijkt het mij wijselijk dat de gemeente het park opnieuw afsluit”, stelt Roosenboom.

Het gemeentebestuur deelt die mening en besliste ‘s avonds om het park opnieuw af te sluiten. “Wellicht heeft deze boom tijdens de doortocht van de storm al een krak gehad en volstond een lichtere windstoot of was hij al ziek wat hem kwetsbaarder maakte. Onze diensten gaan de boom ruimen en we onderzoeken of er nog andere risicovolle bomen in het park staan”, zegt burgemeester Knop.