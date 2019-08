4.000 euro boete en 9 maanden rijverbod voor bestuurder die met snelste Ferrari ter wereld vlucht van politie Koen Baten

23 augustus 2019

14u57 1 Zele Mustafa K. uit Lokeren is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro en 9 maanden rijverbod. De man reed op 9 november 2018 met zijn Ferrari Superfast 812, met een prijskaartje van 300.000 euro, weg van een anoniem politievoertuig uit schrik dat ze zijn wagen zouden stelen.

De feiten gebeurden op het einde van de Lokerenbaan en de kruising van de Europalaan. Bij de vlucht van de politie zou de man met zijn voertuig snelheden van 190 kilometer per uur gereden hebben in plaats van de toegelaten 90 kilometer per uur. K. beweerde dat hij schrik had dat ze het op zijn voertuig gemunt hadden, omdat hij zich al eerder bedreigd voelde.

De advocaat van de beklaagde beweerde dat de snelheid niet kon vastgesteld worden, omdat de toestellen niet geijkt werden. De verbalisanten kwamen vrijdag getuigen en politierechter Peter D’Hondt oordeelde dat de verklaringen van de verbalisanten voldoende bewijslast gaven om de man te veroordelen. Naast de geldboete en het rijverbod moet de man ook al zijn examens opnieuw afleggen alvorens hij terug achter het stuur van zijn bolide kan kruipen.