22-jarige bestuurder krijgt geldboete en rijverbod na zware snelheidsovertreding op Europalaan Koen Baten

18 oktober 2019

15u17 0 Zele Michiel V. moest zich deze ochtend verantwoorden voor de politierechtbank van Dendermonde voor een zware snelheidsovertreding. De 22-jarige bestuurder reed met zijn Volkswagen Golf GTI aan een snelheid van 150 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 90 kilometer per uur. “Hij heeft de situatie verkeerd ingeschat", aldus zijn advocaat.

De feiten vonden plaats tijdens het weekend op een redelijk laat uur. Hij was met enkele vrienden richting Lokeren aan het rijden. “De muziek stond op dat moment op en hij zal even afgeleid zijn van de snelheid", klonk het. “Hierdoor drukte hij het gaspedaal in, maar werd hij opgemerkt door een politiepatrouille die het voertuig meteen langs de kant zetten.”

De Europalaan in Zele heeft een kwalijke reputatie qua racegedrag, en zorgde al meermaals voor dodelijk accidenten. “De reputatie is daar niet goed, en net daar ga jij zo hard rijden", aldus Peter D’Hondt. De zware snelheidsovertreding leverde hem een geldboete op van 1.600 euro en 45 dagen rijverbod.