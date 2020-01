15-jarig meisje overleden na aanrijding terwijl ze met broertje op de arm straat overstak Broer van 5 die op haar arm zat komt er met lichte verwondingen van af. Koen Baten

29 januari 2020

17u45 400 Zele Op de Gentsesteenweg aan de grens van Berlare en Zele is een 15-jarig meisje uit Uitbergen overleden bij een verkeersongeval. Het meisje stak de straat over met haar vijfjarig broertje op de arm toen ze werd aangereden door een auto. De bestuurder probeerde haar nog te ontwijken, maar slaagde hier niet in. De vijfjarige kleuter raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde vanmiddag rond 16 uur. De tiener stak de straat over met haar vijfjarige broertje op haar arm. Vermoedelijk keek de jonge vrouw niet voldoende en merkte ze een wagen die in de richting van Berlare reed niet op. De bestuurder probeerde haar nog te ontwijken, maar kon een aanrijding niet vermijden. Het meisje kwam op de ruit van de wagen terecht, terwijl haar broertje over het voertuig ging.

De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse en probeerden de tiener nog te reanimeren. Zij overleed echter ter plekke aan haar verwondingen. De vijfjarige jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

Het 15-jarige meisje had net gedaan met haar dansles die ze volgde in ‘Het Pand’. Dat ging twee weken geleden open op die locatie nadat ze hiervoor op de Donklaan zaten. Op die plaats is er op de Gentsesteenweg geen zebrapad en een flauwe bocht. De gewestweg is bijzonder drukke weg met een toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur. Verschillende personen zagen het ongeval gebeuren, vermoedelijk waren hier ook enkele van haar klasgenoten bij. Slachtofferhulp van de politie kwam meteen ter plaatse.

Ook de familie van het slachtoffer was in de buurt, maar zij zouden het ongeval niet zien gebeuren hebben. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse.

De Gentsesteenweg is op dit moment nog altijd afgesloten voor het verkeer en je moet er plaatselijk rondrijden.