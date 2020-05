1 bewoner van woonzorgcentrum De Meander test positief op COVID-19 Yannick De Spiegeleir

30 mei 2020

14u06 0 Zele Woonzorgcentrum De Meander in Zele bleef tot nu toe gespaard van het coronavirus, maar gisteren testte een bewoner van afdeling De Oever alsnog positief op COVID-19. De bewoner werd onmiddellijk overgebracht naar AZ Nikolaas. Directie en personeel van De Meander namen intussen alle voorzorgsmaatregelen om een eventuele verspreiding van het virus te voorkomen. Maandagochtend worden alle bewoners en het personeel van de afdeling getest.

Woonzorgcentrum De Meander werkt al wekenlang met succes volgens de strengste veiligheidsvoorschriften om haar bewoners te beschermen tegen het coronavirus. Desondanks werd gisteren alsnog een coronabesmetting vastgesteld.

Het betreft een patiënt die pas op 20 mei na een ziekenhuisopname in het woonzorgcentrum werd opgenomen.

Vooraleer overgebracht te worden naar WZC De Meander, werd de patiënt getest op COVID-19, met negatief resultaat. Bij aankomst op afdeling De Oever verbleef de bewoner nog 7 dagen in kamerquarantaine.

Vlak voor de vaststelling van de besmetting nam de bewoner deel aan het middagmaal in de gezamenlijke ruimte, met inachtname van social distancing.

“Al wekenlang komen noch personeel, noch bewoners van de andere afdelingen binnen het woonzorgcentrum in contact met De Oever. De bewoner in kwestie had ook nauwelijks tot geen contact met andere bewoners binnen de eigen afdeling. De kans dat de besmetting zich verder heeft verspreid, is dus klein, maar we willen hoegenaamd geen risico’s nemen en hebben maximale veiligheidsmaatregelen getroffen”, legt schepen Johan Anthuenis (CD&V), verantwoordelijk voor het gemeentelijke woonzorgcentrum, uit.

In samenspraak met de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum, dr. Véronique Baert, werden alle bewoners van De Oever in kamerisolatie geplaatst en is de afdeling in zelfquarantaine. Bezoek of dienstverlening van buitenaf wordt niet toegelaten. Alle medewerkers werken met beschermschort, handschoenen, FFP2-mondmasker en faceshield.

Maandagochtend testen

Ook de nodige testcapaciteit werd gereserveerd. Maandagochtend worden alle bewoners en het personeel van de afdeling getest. “Onze verpleeg- en zorgkundigen verzorgen en beschermen onze bewoners in moeilijke omstandigheden al wekenlang op een bijzonder intensieve manier. Dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid nu toch een besmetting wordt vastgesteld, komt hard aan. Alles wijst er voorlopig op dat het om een geïsoleerd geval gaat, maar we wachten de verdere testresultaten af en staan samen met het ganse zorgteam klaar voor onze bewoners en hun families”, zegt burgemeester Hans Knop.