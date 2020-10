“Zonwerende raamfolie als milieuvriendelijk alternatief voor energievretende airco’s”: Group MAM opent productievestiging in Zele Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2020

17u29 3 Zele In de Poldergotestraat opende Group MAM donderdagnamiddag in aanwezigheid van minister Matthias Diependaele (N-VA) haar nieuwe productievestiging in Zele. “Met de nieuwe productielijn kunnen we een miljoen vierkante meter high-end raamfolie per jaar maken. Vandaag wordt die vooral ingezet in zonwerende toepassingen, maar de mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos”, stelt Luc Michiels, CEO van Group MAM.

Group MAM legt zich sinds 2001 toe op de ontwikkeling van optisch doorzichtige glasfolies die baanbrekende resultaten geven op het vlak van zonnewering en isolatie. “Het is een vorm van passieve koeling waarin steeds meer bedrijven een oplossing zien voor de klimaatuitdaging als alternatief voor energievretende airco’s”, klinkt het bij het bedrijf. Zo werden recent het hoofdkantoor van ABN Amro in Amsterdam en het Scandic Hotel in Berlijn uitgerust met de innovatieve raamfolie uit Zele.

“Dankzij onze unieke raamtoepassing kunnen de eigenaars hun ambitieuze klimaatdoelstellingen waarmaken. De ecologische voetafdruk zal dalen en ze zullen fors besparen op hun energiefactuur”, aldus CEO Michiels. “Met Umisol Group NV, dat deel uitmaakt van Group MAM en het product gecommercialiseerd heeft, zorgen wij zelf ook voor de plaatsing bij onze klanten.”

Eindeloze mogelijkheden

De technologie is bovendien ook voor andere toepassingen interessant. Group MAM werkt hiervoor onder meer samen met de Universiteit Gent en het Fraunhofer Instituut Dresden. “Tijdens deze coronacrisis zijn we bijvoorbeeld een onderzoek gestart om na te gaan of we onze klassieke folies kunnen vervangen door niet-geweven stoffen om zo gaas, maskers of pleisters te behandelen met een antibacteriële coating, die gevaarlijke micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en algen tegenhoudt en voorkomt dat ze zich vermenigvuldigen en verspreiden.”

Met de opening van de productievestiging en een bijhorende investering van 6 miljoen euro rekent Group MAM erop dat ze de tewerkstelling kan opdrijven. Group MAM stelt momenteel vijftien personen te werk. De ambitie is om het personeelsbestand binnen de twee jaar te verdubbelen. “De productiehal werd geconcipieerd om verder te groeien. Er is ruimte genoeg om een tweede productielijn te installeren. Niet alleen brengen wij hoogtechnologische maakindustrie naar de regio, we willen ook zelf het uithangbord van Vlaamse innovatie in Europa zijn”, aldus Michiels.

Vlaams minister van Wonen en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) was onder de indruk van het bezoek: “Met hun innovatieve producten vindt Group MAM telkens weer een antwoord op hedendaagse uitdagingen. Bovendien getuigt de bouw van deze hoogtechnologische productievestiging van een doordachte strategie én lef. Dat is ondernemerschap en Vlaamse excellentie ten top.”