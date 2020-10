Zelenaars leveren 1 miljoen formulieren in voor Shop&Win-actie van handelaars: “Winnaar mag voor 2.000 euro shoppen” Yannick De Spiegeleir

04 oktober 2020

14u41 0 Zele In het kader van de Weekend van de Klant werd zondagmiddag een streep getrokken onder de succesvolle Shop & Win-actie van middenstandsorganisaties 9240.be en UNIZO Zele in samenwerking met gemeente Zele.

De coronacrisis trof ook in Zele het plaatselijke handelsapparaat midscheeps. Om de Zelenaars aan te moedigen om te ‘winkelhieren’ werd de Shop & Win-actie op poten gezet. Na een aankoop bij de middenstand konden de klanten hun deelnemingsformulier in een gele schatkist op het Fonteinhof binnenbrengen. Nationaal UNIZO-voorzitter Danny Van Assche, regionaal voorzitter Reinout Maus burgemeester Hans Knop (CD&V) en schepen van Middenstand Jos Withofs (CD&V) mochten de trekking voltooien in een springkasteel gevuld met alle formulieren. “Dat er ruim 1 miljoen formulieren werden binnengebracht is een enorm succes én opsteker voor het Winkelhier-verhaal in Zele”, zeggen Koen Certyn van UNIZO Zele en Jan Van Kerckhove van 9240.be. “De winnaar mag voor 2.000 euro shoppen en er worden ook 40 waardebons van 200 euro uitgedeeld. In totaal vallen 371 Zelenaars in de prijzen”, klinkt het nog.