Zeels bedrijf Group M.A.M wil overschakelen op productie medische beschermmiddelen: “Kennis gebruik in strijd tegen coronavirus” Yannick De Spiegeleir

16 april 2020

16u26 2 Zele Het Zeelse bedrijf Group Michiels Advanced Materials is op zoek naar partners om haar kennis in te zetten in de strijd tegen het coronavirus. “Onze knowhow over zeer dunne coatings kunnen we ook toepassen voor medische beschermmiddelen zoals gaas, maskers of pleisters produceren”, vertelt Jan Hasselmeyer, R&D Manager van M.A.M.

Group Michiels Advanced Materials (M.A.M.) uit Zele is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van transparante nanocoatings. Het bedrijf produceert voornamelijk optisch doorzichtige glasfolies, gebaseerd op polyester, die sterke resultaten geeft op het vlak van zonnewering en isolatie. Het bedrijf ziet mogelijkheden in de toepassing van de ‘sputteringtechnologie’. Met deze techniek worden zeer dunne coatings van onder andere metalen, oxiden of nitriden aangebracht op diverse folies. Op die manier produceert de groep hoogwaardige optische filters voor ramen of andere bouwmaterialen.

Het sputterproces biedt echter ook mogelijkheden voor antibacteriële behandelingen. Jan Hasselmeyer : “In deze bijzondere tijden willen we onze knowhow inzetten om een steentje bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus. Op dit moment gaan we na of we onze klassieke folies kunnen vervangen door niet-geweven stoffen om zo gaas, maskers of pleisters te behandelen met een antibacteriële coating.”

Bescherming door antibacterieel gelaagde materialen

Voor deze bacteriedodende coating heeft de groep al een geschikt product gevonden. “Het gaat om een zilveren nanocoating, die gevaarlijke micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en algen tegenhoudt en voorkomt dat ze zich vermenigvuldigen en verspreiden. Al in de oudheid gebruikte men zilver omwille van zijn eigenschappen om ziektes tegen te gaan. De materiaaleigenschappen zijn effectief, niet giftig en veilig voor mens en milieu. Het lijkt ons dus ook uiterst geschikt in de strijd tegen corona.”

Op dit moment is het zeer gespecialiseerde productieproces van M.A.M. niet ontworpen voor niet-geweven stoffen. Daarom is het bedrijf in gesprek met partners die de grondstof op maat kunnen leveren. “Maar ook fabrikanten van medische toepassingen, met wie we kunnen samenwerken, zijn welkom. Het is onze bedoeling om zo snel mogelijk de tests voor dit project te kunnen opstarten en hopelijk op korte termijn de antibacteriële coating voor mondmaskers te kunnen produceren”, aldus Jan Hasselmeyer.

Bedrijven die hieraan willen meewerken kunnen contact opnemen met Jan Hasselmeyer (R&D Manager) of Luc Michiels (CEO) van Group Michiels Advanced Materials, 052-44.40.52, mail : info@groupmam.com – website : www.groupmam.com