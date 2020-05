Woonzorgcentrum De Vliet heft cohorte op: “31 bewoners met Covid-19 genezen verklaard” Yannick De Spiegeleir

25 mei 2020

15u12 8 Zele De voorbije periode werd woonzorgcentrum De Vliet zwaar getroffen door het coronavirus. Tien bewoners overleden aan de gevolgen van Covid-19. Momenteel zijn alle 31 bewoners die besmet waren met het Covid-19-virus en verblijven op de afdelingen Parel 1 en 2 meer dan veertien dagen symptomenvrij. Bijgevolg worden zij genezen verklaard en kan de cohorte worden opgeheven.

Ook op de andere afdelingen in wzc De Vliet zijn er op dit moment geen besmettingen meer vastgesteld. Daarom kunnen vanaf maandag 25 mei alle bewoners van de Waterlelie en de Parel in de komende week terugkeren naar hun eigen kamer.

Blijvende alertheid

De besmettingen in het woonzorgcentrum zijn momenteel onder controle. Dit is evenwel geen garantie dat er vroeg of laat - ondanks alle hygiëne- en veiligheidsmaatregelen - geen nieuwe besmettingen gaan opduiken. “We blijven nauwgezet de symptomen - die een besmetting doen vermoeden - opvolgen zowel bij de bewoners als de medewerkers. Bij het minste vermoeden wordt de huisarts en/of CRA (coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum) onmiddellijk verwittigd”, klinkt het. Bewoners die opgenomen worden of na een ziekenhuisverblijf terugkeren naar het woonzorgcentrum zullen steeds veertien dagen preventief in quarantaine verblijven.

Steunbetuigingen

“We willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende berichten, attenties, kaartjes, tekeningen, aanwezigheid achter glas, applaus, witte vlaggen,… Het geeft alle medewerkers steun, moed en energie om door te gaan”, zegt de directie van het woonzorgcentrum. Ze zijn heel trots op de vele inspanningen die de medewerkers geleverd hebben en nog steeds leveren om de crisis het hoofd te bieden in soms moeilijke omstandigheden. Ook op de wijze hoe zij de bewoners met veel liefde en warmte blijven omringen.