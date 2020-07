Open Vld heeft bedenkingen bij proefopstelling aan Kouterplein: “Bloembakken leiden tot conflictsituaties” Yannick De Spiegeleir

09 juli 2020

15u07 0 Zele In navolging van de terrasuitbreidingen besliste de meerderheid om een proefopstelling met bloempotten op te stellen ter hoogte van café Trapkes Op aan het Kouterplein. “De Zeelse racers ondervinden weinig hinder, de gewone Zelenaar jammer genoeg wel”, stelt raadslid Geert Roosenboom (Open Vld).

Volgens de oppositiepartij kan het verkeer met moeite passeren en leidt het tot conflictsituaties tussen zwakke en sterke weggebruikers. Het verkeersmeubilair werd verzet met gevolg dat de doorgang maar 60 centimeter in plaats van de voorziene 1,5 meter is voor de fietsers. “We hebben de vinger op de wonde gelegd en er onze meter bij genomen” stelt Dirk De Mey (Open Vld). “Amper 60 centimeter, gemeten van obstakel tot de goot, rest er als doorgang voor passage van een fietser, terwijl 1 meter 20 centimeter toch wel de norm is in Zele. Zelfs in een plan op de gemeentelijke website staat dat er 1,5 meter voorzien is. Ouders met bakfietsen als transportmiddel kunnen er nauwelijks door”, zegt Marc Verberckmoes (Open Vld).

Betonblok of bloembak

Burgemeester Hans Knop (CD&V) was tijdens de gemeenteraad niet opgezet met het discours van de oppositiepartij. “Het klopt dat deze bloempotten makkelijk verzet kunnen worden. We hadden ook voor betonblokken kunnen opteren, maar we vonden ook het uitzicht belangrijk, maar als gemeenteraadslid de tijd heeft om een rolmeter boven te halen, kan datzelfde raadslid volgens mij ook een melding maken van het probleem bij de bevoegde diensten.” Schepen Lootens (CD&V) liet optekenen dat zij met haar bakfiets geen problemen ondervond om de doorgang te nemen.