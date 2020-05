“Je weet nooit hoe sterk je wel bent, tot sterk zijn je enige optie is”: Joris en Stefan fietsen samen 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker Yannick De Spiegeleir

24 mei 2020

08u22 0 Zele In het Hemelvaartweekend zou Joris Van Eetvelde uit Wichelen voor de negende keer deelnemen aan de ‘1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker’. Door het coronavirus kon het massaevenement niet plaatsvinden, maar samen met zijn Zeelse oud-collega Stefan Wauters maalt Joris dit weekend toch 1.000 kilometers voor het goede doel. “We schenken 11.000 euro aan Kom op Tegen Kanker en 1.500 euro aan het woonzorgcentrum in Wichelen dat zwaar getroffen werd door het coronavirus.”

“Je weet nooit hoe sterk je wel bent, tot sterk zijn je enige optie is”. Onder dat motto nam Joris de afgelopen acht jaar deel aan de jaarlijkse massafietstocht ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Hij weet waarover hij spreekt, want zijn zoon Matthias kreeg vier jaar geleden lymfeklierkanker, een strijd die hij gelukkig won.

Met de hulp van trouwe vrijwilligers op zijn jaarlijks spaghettifestijn zamelde Joris zijn startbedrag van 5.500 euro in voor de jaarlijkse 1.000 kilometer. “Juist in deze tijden is het ook belangrijk dat er toch nog geld kan vrijgemaakt worden voor kankeronderzoek. Ook mijn zoon heeft zijn kanker mede kunnen overwinnen dankzij de wetenschap en daardoor hij heeft nog een mooie toekomst in het leven”, klinkt het. “Maar ook de mensen die getroffen zijn door het coronavirus vergeten we niet. Daarom schenken we ook 1.500 euro aan het woonzorgcentrum in Wichelen.”

Om hem te vergezellen deed Joris vooraf een oproep. Stefan ging er graag op in. Samen delen ze een passie voor de fiets. Als oud-collega’s van drukkerij Graphius in Oostakker gaan ze in de winter samen geregeld op de piste rijden. “Het is prachtig om te zien dat in deze moeilijke tijden mensen zich nog ten volle inzetten voor het goede doel. Daar draag ik graag een steentje aan bij. Zeker ook omdat mijn moeder borstkanker overwonnen heeft.” Omdat Stefan de volle 1.000 kilometer mee fietst, verdubbelde Joris zijn startbedrag van 5.500 naar 11.000 euro.

Voor meer informatie kan je surfen naar https://www.de1000km.be/team/1-voor-ieder-1