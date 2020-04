Heropening recyclagepark verloopt vlot: “Voorstander om systeem op afspraak te behouden” Yannick De Spiegeleir

17 april 2020

16u59 0 Zele Iets later dan in sommige andere gemeenten heropende de recyclageparken van afvalintercommunale IDM deze week de deuren. Schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele) is gewonnen voor een systeem om bezoekers enkel op afspraak te laten komen.

“Ik ben een voorstander om dit systeem ook na de coronacrisis te handhaven. Al zal ik dat idee uiteraard eerst aftoetsen bij IDM en binnen het schepencollege”, stelt de Zeelse schepen. “De voorbije dagen heb ik de mensen die op afspraak kwamen in Zele ook bevraagd over hun mening en de grote meerderheid is voorstander van een systeem op afspraak. Het verloopt hier trouwens zeer vlot in Zele. Er is geen sprake van lange wachtrijen.”