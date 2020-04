Helikopter ‘Ronde tegen Corona’ filmt dak Colruyt: “Twee bakken vol bakstenen op trappen gezeuld” Yannick De Spiegeleir

05 april 2020

18u43 0 Zele De Ronde tegen Corona van HLN en VTM vloog ook over Zele. Francis De Donder van Boksteam Zele en zijn zoon waren met de hulp van vrienden een halve dag in de weer om alles voor te bereiden.



“Toen we van het bericht hoorden ben ik de gerant van de Colruyt om toestemming gaan vragen”, vertelt De Donder. “Vrijdagavond zijn we begonnen met doeken stof te knippen. Zaterdag hebben we de doeken geschilderd met dank aan vrienden die voor verf zorgden. In de late namiddag hebben we 2 bakken vol bakstenen naar boven gezeuld. Gelukkig kregen we ’s avonds de hulp van twee vrienden om nog verder te helpen.”

De Donder werpt ook met een bloem naar andere Zelenaars die hun duit in het zakje deden voor de actie. “Jammer genoeg is de helikopter geen tweede keer meer gepasseerd, maar we mogen fier zijn op onze gemeente. Heel wat Zelenaars hebben écht hun uiterste best gedaan.”