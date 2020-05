Geen Special Olympics voor Julie, Robin, Quinten en Bram van Tafeltennisclub Zele: “Ontgoocheling is groot” Yannick De Spiegeleir

19 mei 2020

18u26 1 Zele Voor het eerst zou de G-afdeling van TTC Zele mogen deelnemen aan de Special Olympics tijdens het Hemelvaartweekend met vier spelers: Quinten, Julie, Robin en Bram. De coronacrisis gooit jammer genoeg roet in het eten. “De ontgoocheling is groot bij iedereen die de club een warm hart toedraagt”, zegt de papa van Bram.

Vanaf het momenten dat ze wisten dat ze mochten meespelen in Antwerpen was hun enthousiasme, net zoals bij hun ouders, bijzonder groot. Ze hoopten zich duidelijk te kunnen manifesteren. Tijdens het Hemelvaartweekend zou in Antwerpen vanaf woensdag tot en met zaterdag de Spelen voor de 36e keer doorgaan in Antwerpen, ook omdat het juist 100 jaar geleden is dat de Olympische Spelen er georganiseerd werden.

“G-TTC Zele steunt de genomen beslissing maar vindt het uiteraard jammer dat Quinten, Julie, Robin en Bram er hun kunnen in 2020 niet kunnen tonen. De ontgoocheling is groot bij iedereen die de club een warm hart toedraagt. Maar belangrijker is: in 2021 zullen we er zeker staan en gaan er met fierheid voor trainen om er ons beste sportieve kunnen te tonen. G-TTC ZELE zal met blijheid toch de virtuele programmatie van Special Olympics Belgium met interesse volgen, nu donderdag en vrijdag op hun facebook. Voor zes sportdisciplines zal het een hartverwarmend gebeuren worden. We wensen iedereen van harte een sportief succes”, klinkt het nog.