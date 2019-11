Familie Roels zet schouders onder fotoshoot ten voordele van Huntington Liga: “Vijf gezinsleden verloren aan erfelijke ziekte”

Yannick De Spiegeleir

21 november 2019

14u46 0 Zele Zelenaar Robert Roels groeide op in een gezin van vijf kinderen. Vandaag is hij de enige die nog leeft. Zijn broer, zussen, nichtje en moeder verloren de strijd erfelijke ziekte van Huntington. Om de bewustmaking rond de ziekte in de kijker te zetten, organiseert kunstgalerij De Rode Loper in samenwerking met de familie Roels op vrijdag 22 november een fotoshoot ten voordele van de Huntington Liga.

“Op drie jaar tijd heb ik twee zussen, een broer en mijn metekind Maddy verloren aan de ziekte. Ook mijn moeder is gestorven aan de ziekte en wellicht ook mijn andere zus, maar zij zijn nooit getest op de ziekte.” Het verhaal van Robert Roels komt hard binnen. Zelf liet Robert zich jaren geleden testen. Hij bleek geen drager van het gen. Hij en zijn kinderen zijn dus gezond.

De ziekte van Huntington tast de hersenen en zenuwen aan en is erfelijk: elk kind van een ouder die de ziekte heeft één kans op twee om ziek te worden. In Vlaanderen zijn er zowat 700 families getroffen door de aandoening.

Robert ging in het verleden door een zware periode, maar vond onder meer steun bij de Huntington Liga: de vereniging die zich inzet voor Huntingtonpatiënten en hun naasten. “Zij zorgen voor bewustmaking rond de ziekte en maken mensen wegwijs. In het verleden was er heel wat onwetendheid over de ziekte en schaamte. De mensen van de Huntingtonliga maken het bespreekbaar.”

Voor de lens

Morgenavond, op vrijdag 22 november, vindt in Galerij De Rode Loper van Cultuurclub Jean de la Moutarde aan de Lange Akker een professionele fotoshoot plaats. De opbrengst is bestemd voor de Huntington Liga. “In totaal zullen zes modellen voor de lens staan. We nodigen iedereen uit die nieuwsgierig is om een blik te werpen achter de schermen van een professionele modeshoot”, zegt Ellen Roels, dochter van Robert en styliste. Moeder Miriam neemt de foto’s voor haar rekening. Ingrid Berckmoes van LilBhair verzorgt de kapsels en Sharonized de make-up. “Mensen krijgen ook de kans om een foto van zichzelf te laten nemen in hun favoriete outfit”, besluit Tony Beirens van kunstgalerij De Rode Loper.

Voor meer informatie kan je surfen naar de Facebookpagina van ‘De Rode Loper Zele’. De deuren openen om 18 uur. De fotoshoot zelf vindt plaats van 19 tot 22 uur.