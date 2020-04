De Vliet test bewoners op COVID-19: “Resultaten verwacht na twee weekdagen” Yannick De Spiegeleir

09 april 2020

11u52 6 Zele Eerder deze week meldde Zorgnetwerk Trento dat meerdere bewoners van haar woonzorgcentrum De Vliet in Zele positief testten op Covid-19. Het woonzorgcentrum stelde alles in het werk om zelf aan testmateriaal te geraken en gaat de bewoners die verblijven op de betrokken afdelingen testen op het virus.

Tot op vandaag zijn er 10 bewoners die Covid-19-positief testten. Deze bewoners verblijven op afdeling ‘de Parel’ en op zone 1 van afdeling ‘de Waterlelie’ (K101 tot K116). De ganse afdeling de Parel werd in quarantaine geplaatst. Op afdeling de Waterlelie verblijft de besmette bewoner in quarantaine op de kamer.

Om een volledig beeld te krijgen van de situatie wil de organisatie alle bewoners testen. De beschikbaarheid van testmateriaal is dermate beperkt dat WZC De Vliet (voorlopig) geen testmateriaal zal krijgen van de overheid. Daarom werd alles in het werk gesteld om zelf aan testmateriaal te geraken. “Het woonzorgcentrum heeft deze verkregen via lokale artsen en een labo. Als gemeentebestuur stellen wij ook alles in het werk om het personeel te voorzien van beschermingsmateriaal”, verduidelijkt burgemeester Hans Knop (CD&V). Daardoor is er nu dus testmateriaal beschikbaar om de zones waar besmettingen zijn vastgesteld te testen. In totaal zullen er een 60-tal bewoners getest worden: alle bewoners van afdeling de Parel en bewoners van zone 1 van afdeling de Waterlelie zullen ten laatste vandaag getest worden. “We verwachten de resultaten van de tests van het labo terug na vermoedelijk 48 uur (2 weekdagen)", klinkt het bij De Vliet.

Van zodra de resultaten bekend zijn, zullen de contactpersonen van de bewoners die positief testen, gecontacteerd worden. Het crisisteam van Zorgnetwerk Trento (directie en de coördinerend en raadgevend arts) zal in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid de testresultaten analyseren en een actieplan opstellen.

Voor vragen en bezorgdheden kunnen betrokkenen terecht op het e-mailadres directie@zorgnetwerktrento.be .