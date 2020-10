Coronarichtlijnen maken kruis over fakkeltocht Nacht van de Duisternis Yannick De Spiegeleir

11 oktober 2020

16u19 3 Zele In oktober vindt jaarlijks de Nacht van de Duisternis plaats die het belang van duisternis en het juist gebruik van verlichting in de kijker zet. Net als vorig jaar waren er in Zele plannen om een fakkeltocht te organiseren in combinatie met het vertellen van verhalen.

“Omwille van de veiligheid zien we ons genoodzaakt om het evenement dat gepland stond op 17 oktober niet te laten plaatsvinden”, zegt schepen Francis De Donder (Leefbaarder Zele). “Frank Van Mossevelde en zijn vrouw Ria Van Cleemput zouden verhalen vertellen. Echter, in de richtlijnen van de federale regelgeving staat zeer duidelijk geschreven: ‘Een mondmasker volstaat niet en moet steeds gepaard gaan met de andere preventiemaatregelen. De social distancing blijft de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel.’ Omdat dit niet kan gegarandeerd worden, zien we ons genoodzaakt om het evenement te annuleren. Zeer jammer want reeds verschillende Zelenaars vroegen me wanneer dit initiatief opnieuw ging plaatsvinden. Fluvius liet ons wel weten de monumentverlichting in het weekend van 17 oktober manueel uit te schakelen. Op die manier dragen we als gemeente toch ons steentje bij.”