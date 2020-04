Boksteam Zele roept Zelenaars op om deel te nemen aan ‘Ronde tegen Corona’ Yannick De Spiegeleir

03 april 2020

14u48 0 Zele De hashtag #samentegencorona verenigde Vlaanderen al aan het eind van het VTM Nieuws, zondag gaan HLN en VTM een stapje verder. Geen drone, maar een helikopter gaat dan de lucht in, speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen. De hele dag live op HLN en vanaf 13.30 uur leiden Koen Wauters en Freek Braeckman ‘De Ronde tegen Corona’ op VTM in goede banen.

Francis De Donder roept in naam van Boksteam Zele Zelenaars zoveel mogelijk op om deel te nemen aan het initiatief. “Nu zondag zou normaal de Ronde van Vlaanderen uitrijden... Vlaanderens mooiste met Zele in parcours. Zelenaars die iets willen laten zien, een teken willen geven (tuin, dak, oprit...) dat we samen het coronavirus zullen verslaan, kunnen nu reeds via de site hln.be/ronde laten weten wat ze van plan zijn opdat men zo het vliegplan van de helikopter kan aanpassen”, geeft De Donder aan. “Ook Zele mag niet ontbreken.”