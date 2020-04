Boek met focus op Zeelse gezinnen XL staat op stapel Yannick De Spiegeleir

09 april 2020

11u22 0 Zele Mark De Block en Frank Coene werken volop aan een nieuw boek dat focust op Zeelse kroostrijke gezinnen tussen 1900 en 2020. Het wordt een boeiend kijk- en leesboek dat een mooi beeld wil geven hoe grote gezinnen leefden (of overleefden) in de laatste 120 jaar.

Mark De Block ontpopte zich het voorbije decennium tot de chroniqueur van Zeelse ‘Mensen van bij Ons’. Van meer dan honderd Zelenaars beschreef hij het leven in geuren en kleuren op zijn gelijknamige website en die werden vereeuwigd in twee boeken: ‘Mensen van Bij Ons’ en ’50 tinten Zeel’. Twee jaar geleden volgde ‘De Metamorfose van Ons Dorp’ of hoe het aanzicht van Zele in een eeuw tijd compleet veranderde.

Toen Frank Coene in 2018 bij hem kwam aandraven met het plan om een boek over Zeelse grote gezinnen samen te stellen, zag Mark dat onmiddellijk zitten. Frank zou tekenen voor de stamboom en Mark zou een tekst schrijven over ieder gezin, zodat het een beetje tot leven komt. Inmiddels hebben ze al 177 gezinnen voor hun boek.

‘Gaat en vermenigvuldigt u’

Het verhaal van het oudste gezin begint in 1853 en dat van het jongste in 2007. Doorheen het boek krijg je een mooi beeld van de evolutie in klederdracht, haartooi, fotografie… Vooral in het begin van de twintigste eeuw waren er gezinnen XXL met zo maar eventjes 16-17 kinderen. Het was een tijd dat er geen voorbehoedsmiddelen waren en de kerk sterk aandrong op ‘Gaat en vermenigvuldigt u’. “Als ik die verhalen hoor,” vertelt Mark, “dan had ik wel eens een vlieg willen zijn in die families. Zo is er een gezin met vijftien kinderen dat in een huisje woonde met twee kamertjes en een zolder. Ik vraag me werkelijk af hoe ze dat klaarspeelden, maar op de foto blikken ze allemaal in de lens op hun paasbest. Ongelooflijk!”

Nazaten

Mark De Block interviewt mensen uit het gezin of iemand van de nazaten. In deze Coronatijd is dat niet altijd even simpel en moet het gebeuren via de telefoon of via e-mail, maar het lukt. Elk gezin krijgt twee bladzijden in het boek, waar ruimte is gemaakt voor de stamboom, de foto en hun verhaal. “We laten altijd de tekst na lezen zodat we achteraf geen misverstanden hebben.”, voegt De Block er aan toe.

Om het boek rond te krijgen, zijn De Block en Coene nog op zoek naar jonge gezinnen. Gezinnen met vijf of meer kinderen geboren tussen 1980 en 2020. Ook gezinnen van de ‘nieuwe’ Belgen kunnen een plaatsje krijgen in het boek, maar tot nog toe hebben ze er nog maar twee. Heb je zo’n gezin, neem dan gerust contact op met Mark De Block via e-mail (mark.deblock@telenet.be) of bellen naar 0474.645.176.

De auteurs plannen hun boek voor november 2020 en hopen echt dat het ‘Coronabeest’ geen roet in het eten gooit.