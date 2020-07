Zwembaden mogen vandaag weer open, maar niet in Zedelgem: “Eerst reservatiesysteem op poten zetten” Bart Huysentruyt

01 juli 2020

08u05 0 Zedelgem Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om publieke zwembaden terug open te stellen vanaf 1 juli, heeft het gemeentebestuur van Zedelgem beslist om pas vanaf maandag 6 juli de eerste zwemmers te ontvangen. Dat kan in het openbaar zwembad De Groene Meersen.

“Zwemmers zijn terug van harte welkom, maar omwille van de corona-voorschriften moet een bezoek aan het zwembad gereserveerd worden”, zegt schepen van Sport Dirk Verhaeghe (CD&V-NW). “Dat kan eenvoudigweg telefonisch. Betalen kan uitsluitend via de automatische kassa en er zijn nog voorzorgsmaatregelen van toepassing.” Het zwembad wordt elke ochtend en middag voorbehouden voor de organisatoren van de sportkampen en zwemlessen. “Maar ook niet-georganiseerde zwemmers krijgen veel ruimte in dit aangepaste systeem”, aldus Verhaeghe.

“Omdat we nog steeds welbepaalde corona-richtlijnen moeten volgen, kan je niet zomaar vrij in- en uitlopen in het zwembad, dien je te reserveren en de vooropgestelde maatregelen te volgen.” De publieke openingsuren worden gewijzigd. Reserveren kan op het nummer 050/28.83.30 of via de gemeentelijke sportdienst op het nummer 050/20.99.01.