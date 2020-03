Zweedse Sofie start webshop met babyspullen: “In Scandinavische stijl” Bart Huysentruyt

10 maart 2020

10u11 0

Sofie Alfredsson uit Zedelgem is zopas met de webshop ‘Baby Pastel’ gestart. Dat is een online winkel met babyartikelen.

Zoals haar familienaam doet vermoeden, is Sofie afkomstig uit Zweden. “Ik kies dan ook voor de Scandinavische stijl”, zegt ze. “Deze webshop is ontstaan uit een grote interesse voor allerhande babyspulletjes. Het aanbod bestaat momenteel uit speenkoorden en bijtringen, sleutelhangers, pampertaarten en geschenkdozen. Je kan hier jouw babyartikelen volledig naar eigen wens samenstellen. Meestal werk ik met lichte pastelkleuren, aardetinten, marmerkleuren en veel hout. Andere wensen kunnen uiteraard ook.” De webshop vind je op www.babypastel.be, of op Facebook en Instagram.