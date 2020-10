Zestien personeelsleden van Case New Holland in quarantaine na positieve coronatest Bart Huysentruyt

13 oktober 2020

12u35 0 Zedelgem Zestien medewerkers van landbouwmachineproducent Case New Holland in Zedelgem hebben positief getest op het coronavirus. Ze gaan in quarantaine.

Het nieuws komt van de Krant van West-Vlaanderen en is ons bevestigd. Via een detectiesysteem stelde het bedrijf vast dat medewerkers een verhoogde temperatuur hadden. Ze lieten zich testen en bleken Covid-19-positief. In Case New Holland in Zedelgem werken 2.400 mensen. De werking van het bedrijf komt niet in het gedrang. De productie van landbouwmachines kan gewoon verder gaan.