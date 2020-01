Zedelgemse ‘Christoff’ heeft nieuwe single én trekt naar Andorra Bart Huysentruyt

20 januari 2020

09u08 0 Zedelgem Over precies 2 weken, op maandag 3 februari, vliegt hét nieuwste partyfenomeen Louis Flion over richting Andorra voor drie optredens.

De Zedelgemse partyzanger gaat internationaal en zal er samen met Bart Kaëll, Sam Gooris en Partyfriex het dak afblazen tijdens Snowbreak, het grootste après-ski festival. Na ‘Pief Poef Paf’ en ‘Vol Met Alcohol’ zet Louis Flion zijn weg verder op zijn gekende manier. Hij zong zopas zijn nieuwe single ‘Jodelkampioen’ in. Voor de videoclip trok Louis met zijn hele cast en crew richting het Duitse Binzwanger om er een lokale chalet compleet te gaan slopen. Of dat laat de clip ons toch geloven. De clip barst alvast van humor en absurde situaties. De clip kan je op via YouTube bekijken.